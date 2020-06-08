Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı cevabı henüz verilmedi. Çünkü bu önemli dini bayramda kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? bilmek istiyoruz. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Yasakların kalkma tarihlerinden 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konuşuluyor. Bu kritik günlerden biri olan 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı şeklinde merak ediliyor. Kaç şekilde sokağa çıkma yasağı var? Aratılanlar arasında en çokları arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı son dakika haberlerine göre kaç şehirde sokağa çıkma yasağı var diye soruldu.

08 Haziran 2020 03:33
Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kurban bayramının 1. günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Akraba, aile ziyaretlerinin yoğun olarak yapıldığı bayram günlerinde Kovid-19 nedeniyle bu ziyaretler gerçekleştirilemedi. Vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı için araştırmalarına başlarken bayram ne zaman, kaç gü tatil olacak sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Bayramın 1. günü 31 Temmuz Cuma olarak idrak edilecek. Kurban Bayramı'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacak henüz belli değil 

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Arefe günü: 30 Temmuz Perşembe 1.Gün: 31 Temmuz Cuma 2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi 3.Gün: 2 Ağustos Pazar 4.Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda şimdilik bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar bir kısıtlamanın uygulanması gerektiğini belirtiyor.



Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsi, el-Mebsut, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidaye, I, 429). Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinani, el-Hidaye, VII, 146). Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.



2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI – 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI – 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ – 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI – 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI – 1. GÜN – 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI – 2. GÜN – 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI – 3. GÜN – 26 MAYIS SALI



DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ – 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI – 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI – 1,5 GÜN – 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

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