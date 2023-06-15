Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 16:56 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 16:56

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 Özel sektöre kaç gün, geçerli mi, kapsıyor mu?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman idrak edileceği, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yaz aylarına denk gelen 2023 Kurban Bayramı'nı, tatile çıkmak için fırsat olarak gören vatandaşlar ise bayram tatilinin kaç gün olduğunu sorgulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine sonrası yapılan açıklamayla birlikte, bayram tatilinin kaç gün olduğu belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023: Bayram tatili 9 gün özel sektöre kaç gün, geçerli mi, kapsıyor mu?

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 Özel sektöre kaç gün, geçerli mi, kapsıyor mu?
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Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? sorusu yanıtını buldu. Milyonlarca kamu çalışanının günlerdir beklediği Kurban Bayramı tatili 2023 belli oldu. Müslümanların manevi heyecanla beklediği Kurban Bayramı, birinci günü ile beraber tam 4 gün idrak edilecek. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili 9 gün olması için beklentiler artarken, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil günlerini duyurdu. Buna göre memurlar idari izin kapsamına alınacak. Peki, özel sektör için bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 9 günlük bayram tatili ne zaman? İşte, Kurban Bayramı tatili günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler. 
2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;
"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı izinleri memur ve kamu çalışanları için belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre çalışanlar tatil boyunca idari izinli olacak. Ancak özel sektör çalışanlarının izin günleri şirket tarafından belirleniyor. Özel sektör bayram tatili idari izni özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran Perşembe


Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi

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