Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 Özel sektöre kaç gün, geçerli mi, kapsıyor mu?

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? sorusu yanıtını buldu. Milyonlarca kamu çalışanının günlerdir beklediği Kurban Bayramı tatili 2023 belli oldu. Müslümanların manevi heyecanla beklediği Kurban Bayramı, birinci günü ile beraber tam 4 gün idrak edilecek. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili 9 gün olması için beklentiler artarken, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil günlerini duyurdu. Buna göre memurlar idari izin kapsamına alınacak. Peki, özel sektör için bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 9 günlük bayram tatili ne zaman? İşte, Kurban Bayramı tatili günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."Kurban Bayramı izinleri memur ve kamu çalışanları için belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre çalışanlar tatil boyunca idari izinli olacak. Ancak özel sektör çalışanlarının izin günleri şirket tarafından belirleniyor. Özel sektör bayram tatili idari izni özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi