Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayrami hangi gün? (2020)

Ülkemizde Kurban Bayramı ne zaman kutlanacağına dair sorular devam ediyor. Kurban Bayramının tam tarihini öğrenebilmek için Kurban Bayramı hangi gün şeklinde yoğun şekilde arama yapılıyor. Kurban bayramı ne zaman merak edenler için doğru yanıt 31 Temmuz Cuma ile 3 Ağustos Pazartesi arası olacaktır. 2020 Kurban Bayramı tarihi merak edenler aramalarını şimdiden gerçekleştiriyor. Kurban Bayramı ne zaman 2020? Müslüman aleminin özel günlerinden Kurban Bayramı tarihini öğrenmek için bu haberden faydalanabilirsiniz? Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun cevabı da burada...

13 Temmuz 2020 07:45
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayrami hangi gün? (2020)
Üç gün sürecek olan bayram coşkusunu yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı tarihi… Kurban Bayramı ne zaman bilgisine ulaşmak için aramaların yoğun olduğu görülüyor. Bu sebeple 2020 Kurban bayramı tarihi hazırlıkları başlamış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları her yıl yayınladığı dini takvim ile duyuruyor.

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek.
2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsi, el-Mebsut, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidaye, I, 429). Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinani, el-Hidaye, VII, 146). Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.



2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI – 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI – 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ – 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI – 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI – 1. GÜN – 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI – 2. GÜN – 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI – 3. GÜN – 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ – 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI – 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI – 1,5 GÜN – 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

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