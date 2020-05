Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün 2020? Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı 2020 yılında ne zaman? Müslüman aleminin en önemli bayramlarından olan Kurban Bayramı'nın tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı bu sene hangi aya, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı kaç gün? Diyanet'in Kurban Bayramı açıklaması ne? Bu sorularının cevaplarını sizler için hazırladık. Kurban Bayramı ile ilgili aradığınız her şeyi haberde bulabilirsiniz.Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram 1 Ağustos Cumartesi, 2 Ağustos Pazar ve 3 Ağustos Salı günleri de devam edecek.Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamalar yapıldığı zaman haberimizde yer verilecektir.Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.