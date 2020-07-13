Kurban bayramı ne zaman, hangi gün, arefe hangi gün?

Kurban bayramı müslümanlar tarafından önemle beklenen dini günlerden birkaçı. 2020 Kurban Bayramı için 31 Temmuz tarihi bekleniyor ve sonrasındaki 4 gün boyunca Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu da günlerdir konuşuluyor ve merak ediliyor. Üç gün sürecek olan bayram coşkusunu yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı tarihi… Kurban Bayramı ne zaman bilgisine ulaşmak için aramaların yoğun olduğu görülüyor. Bu sebeple 2020 Kurban bayramı tarihi hazırlıkları başlamış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları her yıl yayınladığı dini takvim ile duyuruyor.Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek.Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.31 Temmuz Cuma1 Ağustos Cumartesi2 Ağustos Pazar3 Ağustos PazartesiKurban bayramı günlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı çok tartışılıyor. Bayrama biraz daha zaman olmasına rağmen resmi açıklama henüz yapılmadı. Bunun anlamı Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacağına dair açıklama henüz gelmedi.Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen ku İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidaye, I, 429). Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinani, el-Hidaye, VII, 146). Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.YILBAŞI – 1 OCAK ÇARŞAMBAULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI – 23 NİSAN PERŞEMBEEMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ – 1 MAYIS CUMAATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI – 19 MAYIS SALIRAMAZAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 23 MAYIS CUMARTESİRAMAZAN BAYRAMI – 1. GÜN – 24 MAYIS PAZARRAMAZAN BAYRAMI – 2. GÜN – 25 MAYIS PAZARTESİRAMAZAN BAYRAMI – 3. GÜN – 26 MAYIS SALICUMHURİYET BAYRAMI – 1,5 GÜN – 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE