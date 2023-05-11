Haber Tarihi: 11 Mayıs 2023 13:23 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 13:23

Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün?

Kurban Bayramı tatili 2023 için geri sayım başladı. Müslümanlar için oldukça büyük bir değeri sahip olan Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu da bayram için tatil planı yapan kişilerce merak ediliyor. İslam'ın 5 şartından birisi olan kurban ibadetinde kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Peki, 2023 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı 1. günü hangi gün? İşte Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün?
Abone Ol
Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusu, Ramazan Bayramı'nın ardından öne çıkan konulardan oldu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile beraber 3,5 gün oldu. Kısa süren bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan çalışanlar, Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtına odaklandı. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, bayram tatili günleri ve Kurban Bayramı tarihi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN MÜ?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kurban Bayramı
Gündem

Diğer Haberler

Göztepe tesis zengini oldu Spor Toto 1. Lig Göztepe tesis zengini oldu
Sinan Oğan çekildi mi? Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi? Gündem Sinan Oğan çekildi mi? Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi?
Tuna Üzümcü: 'Hiçbir şey bitmedi' Spor Toto 1. Lig Tuna Üzümcü: "Hiçbir şey bitmedi"
Muharrem İnce kimi destekleyecek? Muharrem İnce kimi destekliyor? Gündem Muharrem İnce kimi destekleyecek? Muharrem İnce kimi destekliyor?
Yurt dışı oyları geçersiz mi olacak? Muharrem İnce oyları ne olacak? Gündem Yurt dışı oyları geçersiz mi olacak? Muharrem İnce oyları ne olacak?
İstanbulspor - Galatasaray maçının stadyumu belli oldu Galatasaray İstanbulspor - Galatasaray maçının stadyumu belli oldu
En düşük memur emekli maaşı 2023: Son dakika en düşük emekli aylığı ne kadar? Gündem En düşük memur emekli maaşı 2023: Son dakika en düşük emekli aylığı ne kadar?
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023: En düşük memur maaşı ne kadar Gündem MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023: En düşük memur maaşı ne kadar
Kayserispor'dan Çağdaş Atan ve transfer açıklaması Yukatel Kayserispor Kayserispor'dan Çağdaş Atan ve transfer açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sacha Boey'e 420 milyon TL
2
Riva'da hakem seminerinde tartışma!
3
Jorge Jesus ile takım arasındaki bağ koptu!
4
Tahir Kıran: "Vallahi Billahi Ali Koç'a acıyorum"
5
Fatih Terim'den 100 bin TL'lik 'onur' davası!
6
İşte Jorge Jesus'un halefi: Montella!
7
Beşiktaş'ta Borini zora girdi!

SON HABERLER

yukarı ok