Haber Tarihi: 12 Haziran 2023 10:03 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 10:03

Kurban Bayramı ikramiyesi 3000 TL mi oldu? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı ikramiyesi 3000 TL mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2023 Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjde geldi. 28 Haziran Kurban Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ancak emekli maaşları ve ikramiyeler bu tarihten önce hesaplara yatmış olacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası verdi. Peki emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı ikramiyesi 3000 TL mi oldu? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
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Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekliler ikramiye ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, 2023 yılında 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? İşte detaylar...
BAYRAM İKRAMİYESİ 3000 TL Mİ OLDU?

Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" vaadinde bulunmuştu.
6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası konuya dair detaylar açıklandı. Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.

2023 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı Nisan ayının 21'inde idrak edilmiş ve ikramiyeler, emeklilerin hesaplarına 17-19 Nisan'da yatırılmıştı. Kurban Bayramı için de benzer tarihler belirleneceği düşünülürken ikramiyelerin 24-26 Haziran'da yatırılması bekleniyor.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.


KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri:

Kurban Bayramı 1. günü ne zaman : 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. günü ne zaman : 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. günü ne zaman : 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. günü ne zaman : 1 Temmuz 2023 Cumartesi

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