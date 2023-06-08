Haber Tarihi: 08 Haziran 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 15:54

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan Kurban Bayramı ikramiye ücreti gündemdeki yerini aldı. Son yıllarda emekliler için uygulanan emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl da yapılıyor. Kurban Bayramı ikramiyesi 2023 kaç para yatacak? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz Ramazan ayında 2000 TL olarak hesaplara yatırılan ücretlerin Kurban'da aynı miktarda mı yatacağı yine merak edilen konular arasında girdi. Peki, 2023 Kurban Bayramı ikramiyeleri ayın kaçında yatar?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar?
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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran ile 1 Temmuz günleri arasında idrak edilecek. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bayramdan önce gerçekleştirilecek. İşte 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri… 
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR 2023 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.
EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün-28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün-29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün-30 Haziran Cuma


Kurban Bayramı 4. Gün-1 Temmuz Cumartesi

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

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