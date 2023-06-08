Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran ile 1 Temmuz günleri arasında idrak edilecek. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bayramdan önce gerçekleştirilecek. İşte 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri… KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR 2023
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.
EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?
Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.
Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Arefe Günü : 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün-28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün-29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün-30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün-1 Temmuz Cumartesi KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
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