Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran ile 1 Temmuz günleri arasında idrak edilecek. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bayramdan önce gerçekleştirilecek. İşte 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.Arefe Günü : 27 Haziran SalıKurban Bayramı 1. Gün-28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2.Gün-29 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3.Gün-30 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Gün-1 Temmuz CumartesiÖdemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.