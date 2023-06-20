Kurban Bayramı AVM çalışma saatleri 2023: Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar? Alışveriş merkezleri kaçta kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramının 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edileceğini hatırlatarak " İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. " ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası idari iznin kimleri kapsadağı merak konusu oldu. Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. İdari izinde ise farklı bir süreç işleniyor. Peki 26-27 Haziran resmi tatil mi? İşte, detaylarKurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri müşterilerine kapısını açık tutuyor. AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütüyor. Ancak bayram dolayısıyla bazı AVM'lerin kapanış saati 23.00'a kadar uzayabilir.Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.26-27 Haziran resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları ise 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü yarım gün (arife olduğu için) çalışacaklar. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili 27 Haziran Salı öğlen başlayacak, 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak; toplamda 5.5 gün tatil yapacaklar.İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 26-27 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.Kurban Bayramı boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.