Kuran okuma yarışması birincisi Hüseyin Akbulut kim? Güzel Kuran okuma yarışması kim?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretenlerinizdir

"Ramazan ayı hızır gibi yetişti"

"Ramazan ayında bu program sayesinde evlerimiz huzur doldu"

TRT 1 Kuranı kerimi güzel okuma yarışmasının finali yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Kuranı kerimi güzel okuma yarışması ilgiyle takip edildi. Yarışmada kazanan isim Hüseyin Akbulut oldu. Hüseyin Akbulut Kuranı kerimi güzel okuma yarışmasının birincisi ilan edildi. TRT 1'in yoğun ilgi gören programı, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 4'üncü kez final heyecanı yaşandı.Elemeler sonucunda farklı yaş gruplarında 7 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. 7 isim dereceye girebilmek için son kez yarıştı. Yarışmacılar arasında geçen haftanın birincisi 15 yaşındaki Muhammed Yahya da yer alıyor.Mustafa Cihat Kılıç'ın sunduğu programda jüri üyeliklerini Doktor Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Hafız Osman Şahin ve Osman Egin üstlendi.Jüri üyeleri, tilavetleri dikkatle takip etti, Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan isim olmak için yarışanlara puanlarını verdi.Final çekimleri TRT stüdyolarında gerçekleştirildi.Birinciyi takdim eden Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş kadir gecesi münasebetiyle konuşmasını yaparak Hüseyin Akbulut'u tebrik etti.Hüseyin Akbulut Büyük Çamlıca Camii İmamı olarak görev yapmaktadır.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıllarda ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT tarafından 2017'den bu yana ramazan ayına özel düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finaline video konferansla bağlanarak yarışmacıları tebrik etti.Tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, "Rabb'imizin bin aydan hayırlı olduğunu müjdelediği leyle-i kadirin ülkemizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Yine Rabb'imizin ifadesiyle tan yeri ağarana kadar kutlu bir esenlik gecesi olan leyle-i kadirin hepimizin affına, mağfiretine ve kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gecede Allah'a açılan ellerin ona yönelen kalplerin onu yakaran dillerin muradlarına ermesini Rabb'imden diliyorum." diye konuştu.Erdoğan, duaların, niyazların, yakarışların, hamdlerin, tesbihlerin ve tehlillerin Allah'a ulaşacağını ümit ettikleri bu geceden istifade etmeyi dileyerek, şunları söyledi:"Rabb'imizin sadece kendisi için istediği oruç ibadetini hakkıyla yaparak leyle-i kadire ve ardından bayrama ulaşanlara ne mutlu. İftarıyla, teravihiyle, sahuruyla gecesi ayrı oruçlu olarak geçirdiğimiz her anıyla gündüzü ayır bereketli ramazan-ı şerifin faziletinden istifade edenlere ne mutlu. İnsanoğlunun Rabb'inin karşısına günahsız olarak çıkma idealini hayata geçirme fırsatı olan leyle-i kadirde bu şerefe nail olabilenlere ne mutlu. Kadir Gecesi'nde yenilediğimiz ümitlerimiz bir sonraki vuslata kadar bizim en büyük güç kaynağımız ve dayanağımız olacaktır. Bizi bu yıl da ramazana ve Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rabb'imize hamdediyoruz. Tabii bu gecenin feyzinden ve bereketinden ancak kalbi hak deryasına açık kul olduğunun bilincinde ve kulluğunun sorumluluklarını yerine getirenler istifade edebilir. Kendi iç dünyasındaki nefis savaşını Rabb'ine teslimiyetle barış iklimine döndüren her muttaki Müslüman için bu gecenin değerine bedel biçilemez. Rabb'imden her geceyi kadir, her gördüğümüzü Hızır bilerek geçirecek bir şuurla hayatımızı geçirmeyi nasip etmesini diliyorum."Halkın bu kutlu gece ile ilgili duygularının ramazan manilerine kadar yansıdığını anımsatan Erdoğan, bu manilerden birini okudu.Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, Kur'an ayı olan ramazan-ı şerifi hakkıyla ihya etmenin en güzel yollarından olduğunu aktararak, "Peygamber Efendimiz 'Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır.' buyurur. Ülkemizin farklı bölgelerinden bu yarışmaya iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu sene tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik. Ancak, Rabb'imizin buyurduğu gibi 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır'. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.Bu mübarek günlerde yoksullarla, mazlumlarla, gariplerle dayanışmasını artıran ihtiyaç sahiplerine el uzatan milletin her bir ferdine şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:"Önümüzdeki yıllarda ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."Erdoğan, yarışmada emeği geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.Yarışmada 396 puanla Hüseyin Akbulut birinci, 393 puanla Muhammet Sizcan ikinci, 390 puanla Eyyüp Ensar Kılıç ise üçüncü oldu. Dereceye girenler çeşitli miktarlarda tam altınla ödüllendirildi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ayı için diyorum ki 'Hızır gibi yetişti.' Çünkü dünya olarak çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlerimizdeyiz ama ramazan ayını daha güzel değerlendirme imkanı bulduk. Bu Kur'an okuma yarışması da hızır gibi yetişti." dedi.TRT tarafından 2017 yılından itibaren ramazan ayına özel olarak düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretenlerinizdir." hadisi şerifini hatırlatarak, bu programın yarışmaların en hayırlısı olduğunu söyledi.Yarışmayı bir eğitim olarak gördüklerini vurgulayan Erbaş, "Biz bu yarışmayı bir eğitim olarak görüyoruz. Çünkü hocalarımız her bir okuyan arkadaşımızın kıraatlerini, tilavetlerini değerlendirirken o kadar muazzam bilgiler veriyorlar ki bir ders niteliği taşıyor tahlilleri, değerlendirmeleri." ifadelerini kullandı.Önümüzdeki yıllarda da programın devam etmesi temennisinde bulunan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:"Ramazan ayı için diyorum ki 'Hızır gibi yetişti.' Çünkü dünya olarak çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlerimizdeyiz ama ramazan ayını daha güzel değerlendirme imkanı bulduk. Bu Kur'an okuma yarışması da hızır gibi yetişti. Ramazan ayında milletimizi Kur'an'la o kadar buluşturmalarına vesile oldu ki hem dinleyerek gönüllerimiz, ruhlarımız gıdasını aldı hem de hocalarımızın değerlendirmeleriyle ayetlerin talim olarak, tecvit olarak ders niteliği taşımasına vesile oldular. Zaman zaman ayetlerden alacağımız mesajları hocalarımız milletimizle paylaştılar."TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise geçen sene düzenlenen yarışmanın final bölümünün Büyük Çamlıca Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünyanın dört bir tarafından gelen hafızların katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sene finalin pandemi sebebiyle stüdyoda seyircisiz olarak çekildiğini söyledi.Eren, "Ancak, 2017 yılında yayınlandığı ilk günden beri her sene izlenmeyi arttıran ve halkımız tarafından takdir gören programımızın final bölümünü bu akşam da ekranları başında milyonlarca izleyiciyle beraber izlemekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.TRT olarak birçok proje ürettiklerini kaydeden Eren, konuşmasını şöyle tamamladı:"Dünyanın dört bir tarafında TRT'nin içerikleri çeşitli dinden, dilden milyonlarca insan tarafından izleniyor. TRT'nin bu içerikleri sayesinde Türkiye'nin temsil ettiği değerlerle tanıştı bu insanlar. Bugüne kadarki tüm bu projelerde olduğu gibi bu projede de 2017'deki ilk final bölümünden itibaren bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği sayesinde 4'üncü senesinde hamdolsun finalimizi gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle evlerimizde kaldık, karantinada kaldık. Ramazan ayında da bu program sayesinde, sizlerin sayesinde evlerimiz Kur'an-ı Kerim'le doldu, evlerimiz huzur doldu."