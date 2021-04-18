Kuran mukabele dinle 15. cüz hatmi şerif

Kuran mukabele dinle 15. cüz hatmi şerif on bir ayın sultanı Ramazan'la birlikte en çok aratılanlar arasındaki yerini hemen aldı. Kuran mukabele 15. cüz hatmi şerif dinle! Mukabele 15. cüz nasıl okunur? Mukabele 15. Diyanet TV'de ne zaman? Mukabele 15. cüz hatmi şerif! Mukabele hatim sayılır mı? Sorularının ve kelimelerinin yanıtları ise burada...

18 Nisan 2021 18:07
Kuran mukabele dinle 15. cüz hatmi şerif
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar Kuran mukabele 15. cüz hatmi şerif dinlemek istiyorlar. Kuran-ı Kerim dinlemek ve 2021 Mukabele 15. cüz hızlı takip etmek nereden yapılır? Mukabele 15. cüz hızlı dinleme ve takip etme! 2021 Mukabele nasıl dinlenir? sorularının ve kelimelerinin cevabı burada sizlerle...

KURAN HATMİ (MUKABELE) 1. CÜZ 

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 2. CÜZ



KURAN HATMİ (MUKABELE) 3. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 4. CÜZ



KURAN HATMİ (MUKABELE) 5. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 6. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 7. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 8. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 9. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 10. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 11. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 12. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 13. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 14. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 15. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 16. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 17. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 18. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 19. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 20. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 21. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 22. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 23. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 24. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 25. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 26. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 27. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 28. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 29. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 30. CÜZ VE HATİM DUASI


Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

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KUR'AN-I KERİM'DE 15. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 15. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 15. cüz ise Arapça rakamlarla 15 yazar. 25. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 25 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

SEMERKAND TV MUKABELE SAATİ

Semerkand Tv Mukabele Saati: 05:00 ve 14:00'te başlıyor.

TRT 1 MUKABELE SAATİ

TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşiyor.

KANAL 7 MUKABELE SAATİ

Kanal 7'de mukabele, saat 04:30'da başlıyor.

AKİT TV MUKABELE SAATİ

Akit Tv Tv Mukabele Saati: 04.00'da gerçekleştiriliyor.

TV5 MUKABELE SAATİ

TV5 Mukabele Saati: Ramazan ayı boyunca her gün 05.45'te yayınlanacak.

LALEGÜL TV MUKABELE SAATİ!

Lalegül Tv Mukabele Saati: Her gün saat 05.0'te Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte yayınlanıyor.

MUKABELE NEDİR?

Mukabele: Karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur'an literatüründe mukabele: Cebrail aleyhisselam-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı, bir Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrail'le birlikte o zamana kadar nazil olan Kur'an'ı mukabele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.

İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir." (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 16)

MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.



MUKABELE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hz. Muhammed'e 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık yirmi üç yıl devam etti. Peygamberimizle Cebrail, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okurlar. Önce Cebrail okur Peygamberimiz dilerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerler. Bu durum Peygamberimizin vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasına meydan verilmemişti. Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.

TRT 1'de her gün saat 04:50'de Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif'i okunacak.

Kanal 7 ekranlarında ise saat 04:30 itibarıyla okumalar gerçekleşecek.

Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.

5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, Diyanet TV ekranlarında.

Ayrıca Diyanet Tv, Mukabele Tek Nefes Anadolu başlığında her gün saat 15:00'de yayınlanacak. Anadolu'nun güzide şehirlerinden evlerinize misafir oluyor. Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Trabzon ve Erzurum...

Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Koçan'ın tilavetiyle, Tek Nefes Anadolu, Diyanet TV'de olacak.

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