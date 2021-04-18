Kuran mukabele dinle 11. cüz Diyanet TV | Hızlı Okuma

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Kuran mukabele dinle 11. cüz izlemek ve dinlemek için Diyanet TV'yi açmanız gerekir. Televizyon üzerinden kolaylıkla her gün yayınlanan mukabele sayesinde önemli bir idrak gerçekleştirebilirsiniz. Peygamber Efendimiz (asm) Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severdi. Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı. Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti.TRT 1'de her gün saat 04:50'de Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif'i okunacak.Kanal 7 ekranlarında ise saat 04:30 itibarıyla okumalar gerçekleşecek.Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.Ayrıca Diyanet Tv, Mukabele Tek Nefes Anadolu başlığında her gün saat 15:00'de yayınlanacak. Anadolu'nun güzide şehirlerinden evlerinize misafir oluyor. Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Trabzon ve Erzurum...Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Koçan'ın tilavetiyle, Tek Nefes Anadolu, Diyanet TV'de olacak.Semerkand Tv Mukabele Saati: 05:00 ve 14:00'te başlıyor.TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşiyor.Kanal 7'de mukabele, saat 04:30'da başlıyor.Akit Tv Tv Mukabele Saati: 04.00'da gerçekleştiriliyor.TV5 Mukabele Saati: Ramazan ayı boyunca her gün 05.45'te yayınlanacak.Lalegül Tv Mukabele Saati: Her gün saat 05.0'te Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte yayınlanıyor.Kur'an-ı Kerim'de 11. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.11. cüz 201-220 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 201. sayfa ile başlar. 220. sayfanın sonunda on birinci cüz biter. 221. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.201. sayfa220. sayfaKur'an-ı Kerim'in 11. cüzünde Tevbe Suresi ve Yunus Suresi yer almaktadır.: Tevbe SuresiYunus Suresi (220. sayfada yarım sayfa Hud Suresi var)Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 15. cüz ise Arapça rakamlarla 15 yazar. 25. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 25 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.Mukabele: Karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur'an literatüründe mukabele: Cebrail aleyhisselam-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı, bir Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrail'le birlikte o zamana kadar nazil olan Kur'an'ı mukabele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir." (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 16)Hz. Muhammed'e 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık yirmi üç yıl devam etti. Peygamberimizle Cebrail, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okurlar. Önce Cebrail okur Peygamberimiz dilerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerler. Bu durum Peygamberimizin vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasına meydan verilmemişti. Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.