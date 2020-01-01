Kural bozanları şikayet etmek için, NBA'den "anonim yardım hattı"

The Athletic'den Shams Charania ve Sam Amick, NBA'in Orlando'daki muhtemel protokol ihlallerini bildirmesi için, oyuncuların "anonim bir yardım hattı" oluşturacağını bildirdi.



Tüm oyuncuların, çalışanların ve konukların Orlando kampüsünde bulunduklarında tüm protokol kurallarına uyacaklarını yazılı olarak belgelendirmeleri isteneceği belirtildi.



Protokollerin çiğnenmesinin, uyarılardan, askıya alma işlemlerinden bubble ortamının dışına atılmasına kadar, disiplin cezalarıyla sonuçlanabileceği açıklandı.



Sosyal mesafe çabaları için, ligin maçlar sırasında iki sıra bench kuracağı kaydedildi ve ikinci sıradaki oyuncular ve antrenörlerin maske takmalarının gerektiği söylendi.



Bir oyuncuya eğer KOVID-19 için test yapılacaksa, üst üste negatif testler alana kadar derhal ayrı ve izole bir ortama gönderileceği de eklendi.



