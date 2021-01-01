Kupchak: "LaMelo, bazı açılardan Kobe gibi!"

Charlotte Hornets genel menajeri Mitch Kupchak, takımın yıldızı LaMelo Ball'u Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile karşılaştırdı.



Sports Illustrated'a göre, eski Lakers GM'i, LaMelo'yu efsanevi oyuncuyla tamamen kıyaslamamaya dikkat ederken, kendisine bir açıdan Kobe'yi hatırlattığını söyledi:



"Bir ya da iki tane aşırıya kaçtığı ve başarısız olduğu pas sonrası, üçüncüyü deneyebiliyor. 1-2 tane üçlük kaçırmışsa ve maçta son iki dakikalık süreçteyse, bir üçlük daha denemekten çekinmiyor. Böyle şeyler onu hiç etkilemiyor ve yeteneklerine çok güveniyor."



"FİZİKSEL REKABETTEN ASLA ÇEKİNMİYOR"



Kupchak, Hornets'ın draftta LaMelo'yu hedeflemesinin nedenlerinden biri olarak da, Draft öncesinde Avustralya'da forma giyen oyuncunun kendisinden daha güçlü oyuncularla rekabet etme isteğinin dikkatini çekmesi olduğunu açıkladı:



"Karşılaştığı adamlardan bazıları 20'li ve 30'lu yaşlarındaydı. Güçlülerdi ve fiziksel bir oyun oynuyorlardı. Temas almaktan veya bu adamlar tarafından her oyunda maçta fiziksel olarak yıpranmaktan korkuyorsanız, bu iyi bir şey değildir. Biz onda böyle bir şey görmemiştik."



Melo bu sezon şu ana kadar 19.9 sayı, 7.6 ribaund, 8.2 asist ve 1.8 top çalma ortalamalarına sahip.



