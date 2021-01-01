Kupchak: "Jordan, Hornets'ın gidişatından memnun!"

Charlotte Hornets genel menajeri Mitch Kupchak, takım sahibi Michael Jordan'ın "Hornets'in gidişatından memnun olduğunu" söyledi.



LaMelo Ball liderliğindeki Charlotte, şu anda 13-9'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.



Kupchak, Jordan'ın "mutlu" olduğunu ve takımın geleceği konusunda heyecanlı olduğunu belirtti:



"Michael'ın mutlu olduğunu biliyorum. Bence ilerlediğimiz yön onun da hoşuna gidiyor."



"LaMELO, 'PISTOL PETE' GİBİ"



LaMelo'dan bahseden Kupchak, takımın genç yıldızını överek, kendisini efsanevi oyuncu Pete Maravich ile kıyasladı:



"Pete Maravich ile geçmişte beraber oynamıştım ve ikisi de aynı becerilere sahip. Ama Pete'in maçlarına pek fazla insan gelmezdi. İnsanları arenalara getirmenin tek gerçek yolu maç kazanmaktır.



Bir oyuncuyu erkenden övmeme konusunda hep dikkatli olmuşumdur ama onun benzer bir karizması ve yeteneği var. Lakin daha gidecek çok yolu var ve günün sonunda asıl mesele maç kazanabilmek."



Önceki geçen sezon Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış olan LaMelo, sezonda 19.4 sayı, 8.0 asist, 7.9 ribaund ve 1.9 top çalma ortalamalarına sahip.





