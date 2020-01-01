Kupchak: "Hayward'ın kalibresinde birini kovalayacağımızı düşünmedim"

Charlotte Hornets genel menajeri Mitch Kupchak, Gordon Hayward'ın kadroya katılmasında, takım sahibi Michael Jordan'ın büyük payı olduğunu söyledi.



Kupchak bir video konferans görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Gordon'un kalibresinde bir serbest oyuncuyu kovalayacak durumda olacağımızı düşünmemiştim. Gordon bir sonraki yıl serbest oyuncu olacak gibi görünüyordu, biz de ekibimizin durumuyla bağlantılı olarak, kendisini önümüzdeki yıl kovalamayı tercih etmiştik. Ama sonra opsiyonunu reddetti. Bunu yaptığında ve hızlı bir şekilde bu işin içinde olabileceğimizi anladığımızda, kendisini sürecini hızlıca başlatmıştık."



Kupchak ayrıca MJ'in bu sürece "oldukça dahil olduğunu" da söyledi.



MJ, Hayward'a kısa mesajlar göndermiş ve Utah Jazz'in zamanında karşıladığı 64 milyon dolarlık kontrat teklifini yaptıktan altı yıl sonra kendisini Charlotte'a çekmeyi umarak, 30 yaşındaki oyuncuyu iki kez aramıştı.



"KENDİSİ BİR İLK BEŞ OYUNCUSUDUR!"



Kupchak, Hayward'ın 30 yaşında olduğu konusunda hiçbir problemi olmadığını da belirterek, kariyerinin en verimli döneminde olduğunu belirtti:



"Kendisi bu ligde bir ilk beş oyuncusu ve onu yalnızca pozisyonumuzdaki ihtiyaç duyduğumuz boşluğu doldurduğu için değil, aynı zamanda soyunma odasında liderlik ve istikrar sağladığı için de eklemekten dolayı heyecan duyuyoruz."



Kupchak, Pazar günü serbest bırakılan Nicolas Batum'un sözleşmesini uzatma kararına rağmen, Hayward'ın ve Draft haklarının eklenmesinin, Hornets'ı bu yıl NBA maaş sınırının yaklaşık 4 milyon dolar altında bıraktığını ve önümüzdeki yıl bu miktarın 27 milyon dolar olacağını da sözlerine ekledi:



"İyi bir noktadayız. Yetenek tabanımıza bir şeyler eklemeye çalışıyoruz ve bunu başardığımızı düşünüyorum."



