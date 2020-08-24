Kupayı getiren adam konuştu

Kingsley Coman 24 yaşında. Kingsley Coman 20. kupasını kazandı. 😮



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🏆 Italya Süper Kupa

🏆 Fransa Kupası

🏆 İtalya Kupası

🏆 Şampiyonlar Ligi pic.twitter.com/OX5xtc5ii3



— Sporx (@sporx) August 23, 2020

Bayern Münih'in 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta tek golü atan Kingsley Coman, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.24 yaşındaki oyuncu, "İnanılmaz bir şey! Kalbim yüzde 100 Bayern'e ait. Ben bir profesyonelim, PSG için biraz üzüldüm, harika bir sezon geçirdiler. Çok mutluyum, Paris için biraz üzgünüm. PSG süper bir maç çıkardı, süper bir final oldu" ifadelerini kullandı.24 yaşındaki Coman, kariyerindeki 20. kupasını kazandı.