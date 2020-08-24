Kupayı getiren adam konuştu

Bayern'e Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren golü atan Kingsley Coman, finalin ardından açıklamada bulundu.

Kupayı getiren adam konuştu
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24 Ağustos 2020 00:59
Bayern Münih'in 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta tek golü atan Kingsley Coman, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki oyuncu, "İnanılmaz bir şey! Kalbim yüzde 100 Bayern'e ait. Ben bir profesyonelim, PSG için biraz üzüldüm, harika bir sezon geçirdiler. Çok mutluyum, Paris için biraz üzgünüm. PSG süper bir maç çıkardı, süper bir final oldu" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Coman, kariyerindeki 20. kupasını kazandı.

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