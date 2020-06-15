Kupadaki Antalya derbisinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kupadaki Antalya derbisinin hakemi belli oldu
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15 Haziran 2020 16:12
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.



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