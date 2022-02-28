Kupada Trabzonspor'un konuğu Antalyaspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart Salı günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kupada Trabzonspor'un konuğu Antalyaspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 14:29
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart Salı günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

- Tek yenilgi Antalyaspor'a

Trabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.

- Kupada 3. maçı

Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.