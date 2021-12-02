Kupada kura çekimi 3 Aralık'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimleri cuma günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupada kura çekimi 3 Aralık'ta
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02 Aralık 2021 14:32
Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 3 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.


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