Kupada kura çekimi 11 Şubat'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 14.30'da başlayacak kura çekimine Turkuvaz Medya Merkezi ev sahipliği yapacak.



Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin de katılacağı kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçlarına katılmaya hak kazanacak.



Çeyrek final 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Ayrıca, bu sezon yarı final maçlarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.





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