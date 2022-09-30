Kupa yorgunu Menemen FK'nın rakibi Düzce

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında dün evinde Bigaspor'u 3-2 yenerek yoluna devam eden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, 1 Ekim Cumartesi günü 7'nci hafta karşılaşmasında Bitexen Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Son 3 günde 2'nci, 6 gün içinde ise 3'üncü maçına çıkacak sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın, yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Düzcespor karşılaşmasını kazanıp geçen haftaki Anagold 24Erzincanspor mağlubiyetini telafi edeceklerini belirten Töraydın, "Kupada Bigaspor'la çekişmeli bir maç oynadık. 2 gün sonra ise lig müsabakasına çıkacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

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