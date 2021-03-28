Kupa Voley'de yarı final heyecanı

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçları 29 Mart Pazartesi günü yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da oynanacak karşılaşmalarda Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto, Arkas Spor ve Halkbank, finale çıkmak için mücadele edecek.



Yarı final galiplerinin kupa için karşı karşıya geleceği final maçı ise 30 Mart Salı günü oynanacak.



TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı yarı final karşılaşmalarının programı şu şekilde:



29 Mart Pazartesi:



15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto



18.00 Arkas Spor-Halkbank



