Kupa Voley'de iki maç daha tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu'nda oynanan maçlarda İlbank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1, VakıfBank da PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA
Kupa Voley'de iki maç daha tamamlandı
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05 Eylül 2020 22:33
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu'nda oynanan maçlarda İlbank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1, VakıfBank da PTT'yi 3-0 mağlup etti. 

A Grubu maçlarına ev sahipliği yapan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda günün ilk maçında İlbank, Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. İlbank rakibini 25-20, 12-25, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yendi.

Günün diğer maçında ise VakıfBank, PTT'yi 11-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.



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