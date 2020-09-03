Kupa Voley'de çeyrek finalistler belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde oynanan karşılaşmalar sonrasında çeyrek finalistler belli oldu.

Haber; AA
Kupa Voley'de çeyrek finalistler belli oldu
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03 Eylül 2020 02:55
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ankara, Bursa ve İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ardından A ve D gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi.

Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselecek diğer 4 takım, B ve C gruplarında oynanacak erteleme karşılaşmalarının ardından belli olacak.

 
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