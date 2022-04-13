Kupa Voley'in sahibi belli oluyor

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde 13 Nisan Çarşamba 15:00'da Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.



Sivas'ta oynanacak final öncesinde Arkas Spor'un orta oyuncusu Mustafa Cengiz ile Galatasaray HDI Sigorta'nın smaçörü Yasin Aydın, TVF'ye açıklamalarda bulundu.



Mustafa Cengiz, ligin iddialı takımlarından Ziraat Bankkart'ı yendiklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Çok güzel, çekişmeli bir maçtı. Sonunda gülen taraf biz olduğumuz için mutluyum. Takım olarak gayet iyi, güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Takım ruhumuz, havamız gayet yerinde. Final maçında bir diğer güçlü ekip Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacağız. Onlar da iddialı elbette, buraya Spor Toto'yu yenerek geldiler. Finalde şanslarımızın eşit olduğunu düşünüyorum. Umarım hak eden kazanır. Kazanan tarafın da biz olacağına inanıyorum."



Sarı-kırmızılı takımın smaçörü Yasin Aydın ise Spor Toto ile yarı finalde çok uzun ve çok zorlu bir maç oynadıklarını aktararak, "Antrenmanlarda iyi çalışmıştık, sonunu da biz getirdik. Spor Toto da çok iyi oynadı ama kazanan taraf biz olduk." şeklinde görüş belirtti.



Yasin, final karşılaşmasına ilişkin, "Arkas Spor sistemli oynayan, iyi bir takım. Finalde hiçbir şey belli olmaz, iki ekibin de yüzde 50 şansı var. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Finalde Arkas Spor'u yenip şampiyon olarak İstanbul'a dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



AXA Sigorta Kupa Voley final maçı, 13 Nisan 15.00'te Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Ozan Çağı Sarıkaya ile Kadir Girente hakem ikilisi yönetecek.



AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.





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