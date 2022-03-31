Kupa Voley Finalleri, Ankara'da düzenlenecek

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final karşılaşmaları, Ankara'da oynanacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları takımları kupa için mücadele edecek.



AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu, 2022-2023 voleybol sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.



Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in maç programı ise şu şekilde:



15 Nisan Cuma:



15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları



17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet



17 Nisan Pazar:



15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları maçının galibi / Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçının galibi



