Kupa Voley Finalleri, Ankara'da düzenlenecek

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa Voley Finalleri, Ankara'da düzenlenecek
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31 Mart 2022 16:30
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final karşılaşmaları, Ankara'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları takımları kupa için mücadele edecek.

AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu, 2022-2023 voleybol sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in maç programı ise şu şekilde:

15 Nisan Cuma:

15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları

17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet

17 Nisan Pazar:

15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları maçının galibi / Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçının galibi

 
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