Kupa Voley'de Yeni Kızıltepespor çeyrek finalde

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor 3-2 mağlup etti.
B Grubu'nu birinci sırada bitiren Arkasspor ile ikinci sırada tamamlayan Yeni Kızıltepespor çeyrek finale yükseldi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı
Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Edis)
Yeni Kızıltepespor: Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)
Setler: 21-25, 25-21, 25-23, 19-25, 15-8
Süre: 146 dakika (28, 35, 34, 30, 19)
B Grubu'nu birinci sırada bitiren Arkasspor ile ikinci sırada tamamlayan Yeni Kızıltepespor çeyrek finale yükseldi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı
Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Edis)
Yeni Kızıltepespor: Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)
Setler: 21-25, 25-21, 25-23, 19-25, 15-8
Süre: 146 dakika (28, 35, 34, 30, 19)