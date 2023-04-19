Kupa Voley'de Halkbank kendi rekorunu geliştirdi

29. Kupa Voley finalinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyon olan Halkbank, kupayı 8. kez müzesine götürmüş oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa Voley'de Halkbank kendi rekorunu geliştirdi
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19 Nisan 2023 14:42
Bu sezon 29. kez düzenlenen AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluğa Halkbank ulaştı.

İlki 1988-1989 sezonunda düzenlenen eski adıyla Türkiye Erkekler Voleybol Türkiye Kupası, yeni adıyla Kupa Voley'de 2022-2023 sezonu final maçı Bursa'da Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta arasında yapıldı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Halkbank, 29. kez düzenlenen organizasyonda kupayı kaldıran takım oldu.

Başkent temsilcisi, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye'yi 2023-2024 sezonunda CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Halkbank rekorunu geliştirdi

Erkekler Kupa Voley'i en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran Halkbank, 8. kez mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında 7 kez şampiyon olan Halkbank, 2022-2023 sezonunda da kupayı kaldırdı.

Kupa Voley'de 8. kez kupayı kaldıran başkent temsilcisini dörder kez ile Fenerbahçe ve Netaş takip etti. Kupada Eczacıbaşı ve Arkas Spor üçer, Arçelik ve SSK ikişer, Ziraat Bankası, Spor Toto ve Sönmez Flament de birer kez şampiyon oldu.

Geride kalan süreçte 2003-2007 arasında 4 sezon ve 2015-2016 sezonunda milli maçlar nedeniyle oluşan sıkışık fikstür nedeniyle düzenlenmedi. 2019-2020 sezonunda da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle organizasyon tamamlanamadı.

Şampiyonlar

AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonları

Sezon Şampiyon
1988-1989 Sönmez Flament
1989-1990 Eczacıbaşı
1990-1991 Eczacıbaşı
1991-1992 Halkbank
1992-1993 Halkbank
1993-1994 Netaş
1994-1995 Eczacıbaşı
1995-1996 Halkbank
1996-1997 Netaş
1997-1998 Netaş
1998-1999 Netaş
1999-2000 Arçelik
2000-2001 Arçelik
2001-2002 SSK
2002-2003 SSK
2003-2004 Yapılmadı
2004-2005 Yapılmadı
2005-2006 Yapılmadı
2006-2007 Yapılmadı
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Arkas Spor
2009-2010 Ziraat Bankası
2010-2011 Arkas Spor
2011-2012 Fenerbahçe Grundig
2012-2013 Halkbank
2013-2014 Halkbank
2014-2015 Halkbank
2015-2016 Yapılmadı
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 Halkbank
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Final oynatılmadı
2020-2021 Spor Toto
2021-2022 Arkas Spor
2022-2023 Halkbank
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