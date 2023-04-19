Kupa Voley'de Halkbank kendi rekorunu geliştirdi

Sezon Şampiyon 1988-1989 Sönmez Flament 1989-1990 Eczacıbaşı 1990-1991 Eczacıbaşı 1991-1992 Halkbank 1992-1993 Halkbank 1993-1994 Netaş 1994-1995 Eczacıbaşı 1995-1996 Halkbank 1996-1997 Netaş 1997-1998 Netaş 1998-1999 Netaş 1999-2000 Arçelik 2000-2001 Arçelik 2001-2002 SSK 2002-2003 SSK 2003-2004 Yapılmadı 2004-2005 Yapılmadı 2005-2006 Yapılmadı 2006-2007 Yapılmadı 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 Arkas Spor 2009-2010 Ziraat Bankası 2010-2011 Arkas Spor 2011-2012 Fenerbahçe Grundig 2012-2013 Halkbank 2013-2014 Halkbank 2014-2015 Halkbank 2015-2016 Yapılmadı 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 Halkbank 2018-2019 Fenerbahçe 2019-2020 Final oynatılmadı 2020-2021 Spor Toto 2021-2022 Arkas Spor 2022-2023 Halkbank

Bu sezon 29. kez düzenlenen AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluğa Halkbank ulaştı.İlki 1988-1989 sezonunda düzenlenen eski adıyla Türkiye Erkekler Voleybol Türkiye Kupası, yeni adıyla Kupa Voley'de 2022-2023 sezonu final maçı Bursa'da Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta arasında yapıldı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Halkbank, 29. kez düzenlenen organizasyonda kupayı kaldıran takım oldu.Başkent temsilcisi, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye'yi 2023-2024 sezonunda CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.Erkekler Kupa Voley'i en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran Halkbank, 8. kez mutlu sona ulaştı.Organizasyonda 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında 7 kez şampiyon olan Halkbank, 2022-2023 sezonunda da kupayı kaldırdı.Kupa Voley'de 8. kez kupayı kaldıran başkent temsilcisini dörder kez ile Fenerbahçe ve Netaş takip etti. Kupada Eczacıbaşı ve Arkas Spor üçer, Arçelik ve SSK ikişer, Ziraat Bankası, Spor Toto ve Sönmez Flament de birer kez şampiyon oldu.Geride kalan süreçte 2003-2007 arasında 4 sezon ve 2015-2016 sezonunda milli maçlar nedeniyle oluşan sıkışık fikstür nedeniyle düzenlenmedi. 2019-2020 sezonunda da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle organizasyon tamamlanamadı.AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonları