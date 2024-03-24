AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0, yarı final maçında ise Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek finale yükselmişti.



Eczacıbaşı Dynavit ise çeyrek finalde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1, yarı finalde de VakıfBank'ı 3-2'yle geçerek finale kaldı.



AXA Sigorta Kupa Voley'de bugüne kadar toplamda 8 kez final oynayan Fenerbahçe Opet, 3 kez de şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe Opet, son olarak 2016 - 2017 sezonunda şampiyon oldu.



Eczacıbaşı Dynavit ise çıktığı 13 finalde 9 kez kupaya uzanan taraf olmayı başardı.

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