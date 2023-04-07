Kupa Voley'de Dörtlü Final maçları oynanacak!

Voleybolda, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final maçları İzmir'de oynanacak.
Dörtlü Final mücadelesi, Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda 29-30 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Organizasyonda 29 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Yarı finalin diğer maçında ise saat 20.00'de Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak.
İlk gün maçlarını kazanacak ekipler, 30 Nisan Pazar günü yapılacak final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.
Dörtlü Final mücadelesi, Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda 29-30 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Organizasyonda 29 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Yarı finalin diğer maçında ise saat 20.00'de Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak.
İlk gün maçlarını kazanacak ekipler, 30 Nisan Pazar günü yapılacak final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.
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