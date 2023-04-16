Kupa Voley'de Dörtlü Final heyecanı!

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda Dörtlü Final maçları, Bursa'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa Voley'de Dörtlü Final heyecanı!
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16 Nisan 2023 15:44
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda Dörtlü Final maçları, Bursa'da oynanacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yarın başlayacak Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta saat 16.00'da Arkas Spor ile Halkbank mücadele edecek.

Finalin diğer karşılaşmasında ise Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta, saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Erkekler Kupa Voley şampiyonunu belirleyecek final karşılaşmasında ilk servis ise 18 Nisan Salı günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de atılacak.

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