Kupa Voley'de çeyrek final programı belli oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kupa Voley'de çeyrek final programı belli oldu
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28 Aralık 2021 17:47
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:

5 Ocak Çarşamba:

15.00 - Eczacıbaşı Dynavit-PTT

12 Ocak Çarşamba:

15.00 - Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.00 - VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta

13 Ocak Perşembe:

18.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru


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