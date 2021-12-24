Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları tamamlandı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükselen ekipler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2021 18:39
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Final'e kalanlar oynanan son maçlarla belli oldu.

Organizasyonda çeyrek final mücadelelerinde Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın ardından bugünkü maçlarda Spor Toto ve Arkas Spor, adlarını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto karşılaşmalarının yapılacağı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri federasyonca belirlenen ilde, mart ya da nisan aylarında oynanacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.