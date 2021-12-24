Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları tamamlandı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Final'e kalanlar oynanan son maçlarla belli oldu.



Organizasyonda çeyrek final mücadelelerinde Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın ardından bugünkü maçlarda Spor Toto ve Arkas Spor, adlarını son 4 takım arasına yazdırdı.



Yarı finalde Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto karşılaşmalarının yapılacağı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri federasyonca belirlenen ilde, mart ya da nisan aylarında oynanacak.





İLGİLİ VİDEO