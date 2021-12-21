Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı!

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları Çarşamba günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı!
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21 Aralık 2021 11:33
Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları, Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Aralık'ta oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİH SALON SAAT MÜSABAKA
Yarın Burhan Felek Vestel 17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor
23 Aralık Perşembe Başkent 18.00 Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor
24 Aralık Cuma Burhan Felek Vestel 12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto
24 Aralık Cuma Başkent 15.00 Halkbank-Arkas Spor

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