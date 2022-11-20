Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli olacak

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi pazartesi günü yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara Volley Hotel'de gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.



Erkeklerde grup maçları sonunda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ile çeyrek finale seribaşı olarak doğrudan katılan Ziraat Bankkart ve Halkbank takımları kura çekiminde yer alacak.



Kura çekimine kadınlarda ise grup maçları sonunda çeyrek finale çıkan Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor ile seribaşı olarak doğrudan son sekize kalan VakıfBank ve Fenerbahçe Opet takımları katılacak.



Çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonunun resmi YouTube kanalından canlı yayımlanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ