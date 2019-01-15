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Kupa maçında Antalya'da gol düellosu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Kupa maçında Antalya'da gol düellosu!
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15 Ocak 2019 19:56
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe, Antalya Arena'da karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta tam 6 gol vardı ve kazanan çıkmadı: 3-3

Antalyaspor'un gollerini 10 ve 69. dakikalarda Mevlüt Erdinç ve 30. dakikada Drole atarken Göztepe'nin golleri 50. dakikada Ngando, 58. dakikada Kadu ve 86'da Borges'ten geldi.

23 Ocak tarihinde bu kez iki takım, rövanş maçında İzmir'de karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale çıkacak takım belli olacak.

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