Kuntz: "Yusuf Yazıcı Lille'de oynarsa çağırırız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'yla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kuntz: 'Yusuf Yazıcı Lille'de oynarsa çağırırız'
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13 Kasım 2021 22:43
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 6-0 kazanılan Cebelitarık maçının ardından kadroda yer almayan Yusuf Yazıcı'yla ilgili soruya cevap verdi.

İşte Kuntz'un Yusuf Yazıcı sözleri:

"Eğer Mart ayında bizimle birlikte olmak istiyorsa Yusuf Yazıcı kulübü Lille'de daha fazla süre almalı. O zaman Mart ayında yine onu takıma kabul ederiz."


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