Kuntz: 'Yusuf Yazıcı Lille'de oynarsa çağırırız'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 6-0 kazanılan Cebelitarık maçının ardından kadroda yer almayan Yusuf Yazıcı'yla ilgili soruya cevap verdi.



İşte Kuntz'un Yusuf Yazıcı sözleri:



"Eğer Mart ayında bizimle birlikte olmak istiyorsa Yusuf Yazıcı kulübü Lille'de daha fazla süre almalı. O zaman Mart ayında yine onu takıma kabul ederiz."





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