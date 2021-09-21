Kuntz'un ilk tercihi Jan-Moritz Lichte oluyor

A Milli takımımızın başına getirilen Stefan Kuntz'un yardımcılarından birinin Jan-Moritz Lichte olduğu belirtiliyor.



Kicker'in haberine göre Jan-Moritz Lichte'nin Kuntz'un yeni ekibine yardımcı antrenör olarak istediği ifade ediliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz'u Türkiye'ye göndermeye ikna olurken eski yardımcıları Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo, Klaus Thomforde ve Jannis Scheibe'nin kalması şartını koştuğu ifade ediliyor.



Kuntz'un yeni ekibinde olacağı iddia edilen Jan-Moritz Lichte son olarak 2017 - 2020 yılları arasında Bundesliga ekibi Mainz'da yardımcı antrenör ve başantrenör görevlerini yapmışı ve son 1 yıldır herhangi bir kulüpte görev almıyor. 41 yaşındaki teknik adamın Kuntz'un ekibinde yer alması beklenirken Alman hocanın ekibinde Türkçe ve Almanca bilen isimlerden Kenan Koçak, Tayfun Korkut, Mustafa Doğan veya Tayfur Havutcu'dan biri olması bekleniyor.



