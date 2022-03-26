Kuntz: "Türkiye ile başarılara imza atmak için sabırsızlanıyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuntz: 'Türkiye ile başarılara imza atmak için sabırsızlanıyorum'
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26 Mart 2022 16:00
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum." 

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