Kuntz: 'Türkiye ile başarılara imza atmak için sabırsızlanıyorum'

Stefan Kuntz: "Gerek olumlu gerekse olumsuz, bana göndermiş olduğunuz mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum." pic.twitter.com/MWVAM7PLI6



— Sporx (@sporx) March 26, 2022

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: