A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Stefan Kuntz "Portekiz ve İtalya maçlarından ders çıkaracağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Salih Özcan için mutluyum. Doğukan Sinik de ilk kez oynadı. Performans bizim için çok önemli. Oyuncularımızı bununla yargılıyoruz." dedi.



PORTEKİZ HATIRLATMASI



Stefan Kuntz "Portekiz 11 milyonluk nüfusa sahip ama FIFA sıralamasında 8. durumdalar. Dünyanın birçok liginde oyuncuları ve hocaları var. Teknik ve pas kalitemizi geliştirmeliyiz. Bireysel olarak iyiydik ama Gianluigi Donnarumma birçok gol pozisyonda bize izin vermedi. Konya'daki seyircilere teşekkür ederim, harikaydılar." açıklamasını yaptı.



BİREYSEL HATA, ÇALHANOĞLU...



Bireysel hatalardan bahseden Kuntz "İtalya'nın golleri beni üzdü. Frikik, bireysel hata ve doğru şekilde savunamamaktan goller yedik. Yoksa taktik dizilişle alakası yok. İlk golde Hakan Çalhanoğlu'nun nasıl bir hatasını gördünüz? Ceza sahası içindeki göreviyle ilgili konuşuyoruz. Hata şurada, rakip kalemizden uzaklaşmaya başlamışken, faul yaptık. Bu düzeyde o faulü yaparsanız, golle sonuçlanabilir. Biz de oyuncularımızın bireysel kalitesini geliştirmesi gerektiğini söyleriz. Bir sonraki maçta böyle gol yemezsek, oyuncularımızın bireysel kalitelerini geliştirdiklerini söyleriz." ifadelerini kullandı.



KALECİ TARTIŞMALARINA CEVAP



Kaleci tartışmalarıyla ilgili de mesaj gönderen Stefan Kuntz "Çok yetenekli kalecilerimiz var. Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım'daydı. Daha bir sürü kalecimiz var. Bu genç kalecilerimize destek olalım. Onlara zarar veremeyelim. Bunu rica ediyorum." dedi.



SERDAR DURSUN SÖZLERİ



Milli Takım'ın İtalya'ya maçta ikinci golünü atan Serdar Dursun ile ilgili konuşan Alman teknik adam "Serdar Dursun'un performansından memnunum. Tek düşündüğü şey ceza sahasına girmek ve gol atmak." açıklamasını yaptı.



"ANADOLU'DAKİ İSİMLERE KAPI AÇIK"



Anadolu kulüplerindeki futbolculara kapılarının açık olduğunu söyleyen Kuntz " Bizim kadromuzda Yunus Akgün, Umut Bozok, Doğukan Sinik gibi isimleri gördünüz. Anadolu kulüplerindeki oyuncularımıza kapımız açık. Başakşehir, Türkiye'nin neresi olursa olsun ben oyuncuların kalitesine bakarım " şeklinde konuştu.



TÜRKİYE SÖZLERİ; LEWANDOWSKI ÖRNEĞİ



Türk futboluyla ilgili konuşan Kuntz "Türk futbolunda taraftarların duygusal yani harika. Kendi tuttukları takımın Milli Takım'a çağrılması, o camianın TFF'ye baskıları, tavsiyeleri olmuş. Bu yüzden TFF'nin beni getirdiğini düşünüyorum. Tarafsızca oyuncuları çağırmaya çalışıyoruz. Portekiz maçı öncesi sosyal medya hesabıma bir mesaj geldi, ilk 11 için tavsiye verdi. İlk 11'i açıkladım 'Aptalca bir kadro çıkardın ve futbolu bilmiyorsun' dedi. Sonrasında yorumu sildi ve 'İdare eder bir kadroydu' mesajı attı. Duygusallıkları anlıyorum. Yüz yüze konuşmak ile sosyal medyanın farkı var. Ancak bu çağda, bunlara alışmalıyız. Bazen iyi oynayan gençlerimiz oluyor, muhteşem yorumlar. 3-4 maç kötü oynuyor, yorumlar tam tersine dönüyor. Bu durum oyuncuları etkiliyor. Sosyal medyalarını kapatıyorlar. Bunları değiştiremeyiz ama oyuncularımıza yardım edebiliriz. Almanya'da oyuncularımız sosyal medyadan sürekli fotoğraf paylaşıyordu. 'Siz yediğinizi, içtiğinizi ve arabalarını koyuyorsunuz ama Robert Lewandowski kazandığı kupaları koyuyor' dedim. İşte buradaki fark da bu." dedi.





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