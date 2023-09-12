Kuntz'tan Japonya maçı sonrası olay sözler!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya'ya kaybedilen hazırlık maçının ardından konuştu.



Alman teknik adam, "İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu." dedi.



Kuntz ayrıca, "Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi, hem de saha denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek." diye konuştu.



Stefan Kuntz son olarak, "Kulakları tıkmaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



60 yaşındaki teknik adam, basın toplantısında, "Fiziki yönden bazı oyuncularımız Japonya ile yarışamadı. Bu maçı oynadığımız için çok mutluyum. Devreden sonra çok iyi çıktık. Bu maçı kazanabileceğimizi gösterdi takım. 3-2'den sonra bir gol daha bulabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Hem hayal kırıklığı yaşıyorum, hem de mutluyum! Bu maçta gördüklerim, beni Hırvatistan maçına çok daha iyi hazırlayacak." şeklinde konuştu.



BERTUĞ'UN PERFORMANSI



A Milli Takım kariyerine 2 maçta 2 gol ile başlayan Bertuğ Yıldırım ile ilgili görüşlerini aktaran Kuntz, "Bertuğ Yıldırım beklediğimizden daha fazla süre aldı ve bu kamp sürecinin kazananı olduğunu söyleyebilirim. Eğer hoca ile ilgili insanlar olumlu bir şey söylemek istiyorlarsa insanlar, 'Genç oyuncuları maçlarda ne zaman oynatacağını bildiği' olabilir. Arda Güler'de de benzer şeyi yaşadık. Doğru zamanda oynattık ve karşılığını çok güzel şekilde aldık." dedi.



"HERKES BİR ŞEYLER YAPMALI!"



Stefan Kuntz, "Fiziksel sorun yaşayanlar bir sonraki Milli Takım kampında olacak mı, olmayacak mı?" şeklinde gelen soruya, "Hırvatistan maçına kadar birçok maç oynayacaklar. Bazıları yeteri kadar süre alamadığı için belki de tempoyu yakalayamadılar. Bir şeyleri Milli Takım olarak elde etmek ve başarmak istiyorsak, herkes kendini ve oyunu geliştirmesi için bir şeyler yapmalı! Ermenistan maçında bazı oyuncular 12 KM üstü koştu. Bu artık standart diyebiliriz. Bu maçta hava çok sıcaktı. Bazı oyuncular taktiksel koşuları yapmadı." cevabını verdi.



"KİMSE HOCAYI KORUMUYOR"



Stefan Kuntz, Belçika'daki taraftarların istifa tezahüratları için gelen sorunun ardından, "Taraftarın söylediklerini de Türkçemle anlıyorum. Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan soru işareti olan hoca! Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5'ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular." sözlerini sarf etti.



"SAHADA CEVAP VERİLİR; RÖPORTAJDA DEĞİL!"



"Japonya ile aynı seviyede değiliz! Onlar bizden çok daha iyi oynadı." diyen Alman teknik adam, sözlerini, "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için %100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya'da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım! Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!" şeklinde noktaladı.



