Kuntz'tan Başakşehir'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de çalışan meslektaşlarına yaptığı ziyaretleri sürdüren Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.



Deneyimli teknik adam, Belözoğlu ile millilerin yaklaşan karşılaşmaları ve milli takım oyuncu havuzundaki isimlerin güncel durumları hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Görüşme sonrası açıklama yapan Kuntz, şunları kaydetti:



"Futbolculuk döneminde A Milli Takım'da 100'ün üzerinde maça çıkmış ve uzun süre kaptanlık yapmış bir meslektaşımla görüştüm. Milli Takım'daki deneyimlerini ve Süper Lig hakkındaki düşüncelerini dinlemek önemliydi. EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçlarımızda başarımızı etkileyebilecek faktörleri tartıştık. Harika bir görüşme oldu diyebilirim. Mart ayındaki kampımıza hassasiyetle yaklaşıyoruz. Teknik direktör ve oyuncularla sıcak ilişkilerin bizim en doğru kararları almamıza yardımcı olacağına inanıyoruz. Ziyaretlerimiz sürecek."









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