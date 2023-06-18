Kuntz'tan Arda Güler ve Barış Alper sözleri!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galler ile oynayacağımız EURO 2024 ön eleme maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Stefan Kuntz, "Seyahattan sonra önemli olan iyi bir rejenerasyon yapmaktı. Galler, forvetini kaybettiği için daha güçsüz durumda ama maç daha basit değil." ifadelerini kullandı.



Milli takımımızın hocası, "Letonya karşısında eksik olan şeyleri, Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Buna yönelik hazırlıklar yaptık. Galler'i fazlasıyla analiz ettik, özelliklerinin farkındayız. Hangi oyuncuları oynatacağımızı ve kendi oyuncularımızın özelliklerine yoğunlaşmamız daha mantıklı olur." dedi.



ARDA GÜLER SORUSUNA CEVAP



Arda Güler'in oynayıp oynamayağı ile ilgili gelen soruya Kuntz, "Arda Güler'in Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti. İstediklerimizi yaptı. Önümüzdeki rakip, daha farklı. Taktiksel olarak farklı bir anlayışta olabiliriz" cevabını verdi.



Alman teknik adam, "Savunmada rakibi nasıl karşılayacağımızı, savunma hattımızı nasıl belirleyeceğimiz üzerine düşünüyor, çalışıyoruz. Fakat aynı zamanda rakibi nası zorlarız, bu kısma da çalışıyoruz. Çünkü, önceliğimiz bu konuda başarılı olmak." açıklamasını yaptı.



"BARIŞ ALPER'DEKİ PIRILTIYI GÖRDÜM"



Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen soruya Kuntz, "Biliyorsunuz, maç öncesi ilk 11'le ilgili bilgi vermiyorum. Çünkü, ilk 11'imi daima önce takımıma açıklarım. Barış Alper'i kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Ben ondaki pırıltıyı gördüm. Ben onun kalitesinin iyi olduğunu biliyorum. Faydalanmak da istiyorum." cevabıyla konuşmasını noktaladı.





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