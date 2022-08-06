Kuntz: 'Diskalifiye olmayan finalde'

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2022 Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları gerçekleştirildi. Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Türkiye Triatlon Federasyonu ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarış, çeşitli illerden 106 sporcu katılımıyla Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yapıldı.



"DİSKALİFİYE OLMAYAN FİNALE KATILACAK"



7. Bölge Triatlon Sorumlusu ve 2. Kademe Triatlon Antrenörü Edip Kunt yaptığı açıklamada, bu yıl Triatlon Federasyonunun düzenlediği bölgesel lig yarışlarının ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yarışların iki ayağını da 7. bölge olarak Mersin'de düzenleyeceğiz. Katılan bütün sporcularımız iki etaba da girdikten sonra diskalifiye olmamak koşuluyla Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak." diye konuştu.



İLK 10'A GİRENLERE ROZET



Liglerin amacının altyapı sporcusu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kunt, yarışmanın 9-14 yaş arası grubun katılımıyla yüzme ve koşu etabı şeklinde gerçekleştiğini ifade etti. Yarışların ardından sporculara katılım belgesi verildi, ilk 10'a girenlere de rozet takıldı.





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