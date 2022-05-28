Kuntz'dan Mert Hakan, İrfan Can ve Emre Mor cevabı!

Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'un milli takıma çağrılmaması üzerine eleştirilen Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.



Kuntz yaptığı açıklamada, "Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi." dedi.



Orta sahada çok fazla oyuncuya sahip olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Salih, Hakan, Dorukhan. İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik. Salih, Hakan, Orkun ve Dorukhan gibi isimlere baktığımızda Mert Hakan'dan biraz daha iyi olduğunu gördük. Ona da kapımız açık. Oyuncular arasında küçük farklar var" ifadelerini kullandı.



Kuntz ayrıca, "Benim için önemli olan tek kriter performans. Son kadroya baktığımızda 8-9 oyuncumuz yurt dışında oynayan oyunculardı. Milli takım için oyuncu bakarken yurt dışına çok normal değil mi? Oyuncunun yurt içinde ve yurt dışında oynaması benim için önemsiz." açıklamasında bulundu.



