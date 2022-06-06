A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki ikinci maçında yarın (7 Haziran) Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Stefan Kuntz, milli futbolcularımıza uyarılarda bulundu. Alman teknik adam, saha içi aksiyonlar konusuna dikkati çekti.



"DAHA AKICI, DAHA HIZLI"



Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kuntz, "Hücumda daha akıcı ve hızlı olmalıyız. Topu çabuk bir şekilde çevirerek, sonuca gitmemiz çok önemli. Bunu yaparken de savunmayı sağlam tutmalıyız" dedi.



"YENİ KOMBİNASYONLAR İÇİN ALIŞMA DÖNEMİ GEREKİYOR"



Ayrıca Kuntz, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Faroe karşısında özellikle üçüncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları da ister istemez bir alışma dönemi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.



ROTASYONA GİDECEK



Alman çalıştırıcı, "Rakiplerimiz bu süreçte bize karşı savunma yaparak oynayacaklar. Topu hızlı şekilde çevirip, sonuca gitmemiz çok önemli. Bunu yaparken de savunmada dikkatli olup, karşı tarafın hızlı hücumlarını başlamadan engellememiz gerekiyor. Antrenmanlarda da bunun üzerine çalışmalar yapacağız. Ayrıca oyuncular, yorgun bir şekilde buraya geldi. Sezon sonu ve sıcaklık değişikliklerini de hesaba katarsak, her maça farklı kadrolarla çıkacağız" diye konuştu.





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