Kuntz: 'Çalışacağımız konuları biliyoruz'

Milli Takımlar Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Kuntz maçın ardından TRT'ye yaptığı açıklamada, "Yorucu bir sezondan sonra buraya geldi oyuncular, bazı şeylere dikkat ediyoruz. Hücumda otomatik pas atma, pas baskısı ve birbirlerine alışmalar zaman alacak ki 30. dakikadan sonra bu oldu. Skordan tabii ki çok memnunum ama genel olarak nelerin üzerine çalışacağımızı biliyoruz." sözlerini kullandı.



"EN FARKLI SKORLARDAN BİRİNİ ALDIK"



Flaş röportajda açıklamalarına devam eden Stefan Kunzt, "Farklı rakiplere karşı farklı stiller uygulamak lazım. Zayıf veya defansif takımlara karşı farklı taktikler gibi. Zayıf rakiplere karşı stoperlerden oyun kurmak gerekir, bunu tam anlamıyla bugün yapamadık o açıdan memnun değilim. UEFA Uluslar Ligi'nde 26 maç oynandı sanıyorum, bir tek Gürcistan 4 farklı galibiyet aldı ve bir de şimdi biz aldık. Takımların belli sebeplerle belli zorluklar yaşadığı buradan da belli oluyor" diye konuştu.



"HER DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ KÖTÜ PERFORMANS DEĞİL"



Devre arasındaki değişiklikler sorulan Kuntz, "4 maçlık bir periyodumuz var, değişiklikler sadece performansla olmuyor. Çünkü oyuncuların yorgunluklarını dengelememiz gerekiyor, bugün yaptığımız değişikliklerin bazıları da böyleydi. Ferdi de bugün ilk maçında iyi bir performans gösterdi, tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.



BASIN TOPLANTISI



Basın toplantısında da açıklama yapan Alman teknik adam, santrfor tercihi ile ilgili gelen soruya, "Serdar Dursun'u yedekten getirmek çok da kötü bir tercih olmamış gibi görünüyor. Hücumda otomatikleşme biraz alıyor. Bugün üçüncü bölgede çok iyi değildik. Bunun sebeplerinden birisi Halil, Enes gibi oyuncuların çok fazla bir arada oynamaması olabilir. Kadro kararlarımızı verirken yorgunluk seviyelerini, fiziksel datalarını göz önüne alacağız." dedi.



"SADECE 3 ÜLKE 4 GOL ATTI"



Karşılaşma için değerlendirme yapan Stefan Kuntz, "Maça çok iyi başlayamadık. Üçüncü bölgede iyi paslaşamadık. Kaptanımızın koşu anlamında iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. İkinci yarıdaki hareketliliğimiz bize alan yarattı. Uluslar Ligi'nde son 3 günde 26 maç oynandı ve sadece Gürcistan, Hollanda ve biz 4 gol atmayı başardık. Sezonun bu döneminde hücumda otomatikleşme kolay olmuyor." açıklamasını yaptı.



"FERDİ'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"



59 yaşındaki teknik adam, son olarak Ferdi Kadıoğlu için gelen soruya, "Ferdi'nin performansından memnunum. Maçın başında biraz gergindi ancak dakikalar geçtikçe bize Fenerbahçe'deki performansına benzer bir performans gösterdi." ifadelerini kullandı.





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