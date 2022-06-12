Kuntz: '12 gol attık, daha ne istiyoruz?'

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adam gol yemeden bir maçı daha galip tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Gruptaki en zor rakip demiştik. Bugünkü maçta farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları da sahaya sürdük. Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli." diye konuştu.



"BAZI İSİMLERİ FARKLI DEĞERLENDİRDİK"



Kuntz, kadro derinliğiyle ilgili gelen soruya "Enes'in problemleri olduğu için alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatifimiz yok. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik. Bu yüzden de Serdar Dursun bugün ikinci yarı oyuna girdi. Girdiği maçlarda da golünü atmayı başardı." açıklamasını yaptı.



Ailesinin de maçı tribünde izlediğini belirten Alman hoca, "Eşim, kızım, kardeşim ve oğlum bugün maçı izledi burada. Onlar da bu galibiyete benim kadar sevindi." diye konuştu.



Basın toplantısında da konuşan Stefan Kuntz, "Bu akşam maç çok zordu. Böyle olacağını bekliyorduk. Futbolda 3-4 maçlık seriler olduğunda 1ve 2. maçlar kolay geçer ama sonraki maçları kolay atlatamazsınız. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Gururluyum" dedi.



"12 GOL ATTIK, DAHA NE İSTİYORUZ?"



Hücum oyuncularının performansı sorusuna cevap veren 59 yaşındaki teknik adam, "Halil'in performansına gelirsek, Enes'in ağrıları vardı ve bu anlamda çok fazla alternatifimiz yoktu. Forvette salı günü oynayacağımız maçı düşünerek Serdar ve Halil'i aynı anda sahaya sürmek istemedik. Bundan sonraki maçlarda denemeler yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Kesinlikle play-off oynama gibi bir düşüncemiz olmamalı. Tamamen salı günü oynayacağımız maça odaklandık." ifadelerini kullanan Kuntz, "Burak Yılmaz sonrası Milli Takım'ın ilk santrforu kim olacak, Serdar Dursun mu?" sorusuna ise "Eğer tek bir oyuncuya bütün düşüncenizi bağlarsanız kendinizi zayıflatmış olursunuz. Bugün baktığımızda grupta 12 gol attık daha ne istiyoruz? Hücum oyuncularımın performansından memnunum. Teknik direktör olarak gol atabilen oyuncum ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyi." cevabını verdi.





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