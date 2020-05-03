Kungfu Panda 2 seslendirenler

Kung Fu Panda 2, Po'nun başından geçen maceraları anlatıyor. İşte Kung Fu Panda 2 hakkında merak edilenler…Kızgın beşli durdurulamaz gizli bir silah ile Çin'i ve Kung Fu'yu yok etmeye çalışan kötü bir adamla savaşıyor. İlk filmdeki kahramanımız Po yine baş rolde karşımıza çıkıyor. Kızgın beşli bu silahı durdurmak üzere Çin'e doğru yolculuğa çıkarlar. Fakat kahramanımız Po, Kung Fu'yu durduracak bu silahı nasıl durdurabilir? Tabii ki bunu geçmişinde aramalıdır ve esrarengiz güçlerini ancak bu şekilde ortaya çıkaracaktır.Jack Black ... Po (Okan Yalabık)Dustin Hoffman ... Shifu (Köksal Engür)Angelina Jolie ... Tigress (Deniz Uğur)Ian McShane ... Tai Lung (Mazlum Kiper)Jackie Chan ... Monkey (Murat Aydın)Seth Rogen ... Mantis (Kadir Çermik)Lucy Liu ... Viper (Deniz Çakır)David Cross ... Crane (Altan Erkekli)Randall Duk Kim ... Oogway (Müşfik Kenter)James Hong ... Mr. Ping (Ahmet Eres)Dan Fogler ... Zeng (Yiğit Özşener)Michael Clarke Duncan ... Commander Vachir (Tarkan Koç)Wayne Knight ... Gang Boss (Bekir Çiçekdemir)Çevirmen: Gülseren BayındırS.Teknisyeni: Mert SubaşıoğluStüdyo: Vipsaş StüdyolarıYayın: DVD