Kungfu Panda 2 seslendirenler

2008 yapımı Kung Fu Panda filminin devamı niteliğinde olun Kung Fu Panda 2 bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Peki 2011 yılında gösterime giren ve 3D bilgisayar animasyonu kullanılan Amerikan yapımı film Kung Fu Panda 2'yi kimler seslendirdi, konusu ne?

03 Mayıs 2020 17:15
Kungfu Panda 2 seslendirenler
Kung Fu Panda 2, Po'nun başından geçen maceraları anlatıyor. İşte Kung Fu Panda 2 hakkında merak edilenler…
FİLMİN KONUSU

Kızgın beşli durdurulamaz gizli bir silah ile Çin'i ve Kung Fu'yu yok etmeye çalışan kötü bir adamla savaşıyor. İlk filmdeki kahramanımız Po yine baş rolde karşımıza çıkıyor. Kızgın beşli bu silahı durdurmak üzere Çin'e doğru yolculuğa çıkarlar. Fakat kahramanımız Po, Kung Fu'yu durduracak bu silahı nasıl durdurabilir? Tabii ki bunu geçmişinde aramalıdır ve esrarengiz güçlerini ancak bu şekilde ortaya çıkaracaktır.

Kung Fu Panda Seslendirme Kadrosu

Jack Black ... Po (Okan Yalabık)
Dustin Hoffman ... Shifu (Köksal Engür)
Angelina Jolie ... Tigress (Deniz Uğur)
Ian McShane ... Tai Lung (Mazlum Kiper)
Jackie Chan ... Monkey (Murat Aydın)
Seth Rogen ... Mantis (Kadir Çermik)
Lucy Liu ... Viper (Deniz Çakır)
David Cross ... Crane (Altan Erkekli)
Randall Duk Kim ... Oogway (Müşfik Kenter)
James Hong ... Mr. Ping (Ahmet Eres)
Dan Fogler ... Zeng (Yiğit Özşener)
Michael Clarke Duncan ... Commander Vachir (Tarkan Koç)
Wayne Knight ... Gang Boss (Bekir Çiçekdemir)
Çevirmen: Gülseren Bayındır
S.Teknisyeni: Mert Subaşıoğlu
Stüdyo: Vipsaş Stüdyoları
Yayın: DVD

Kaynak: seslendirmekadroları.com


KUNGFU PANDA 2 FRAGMANI İZLE


<BR<

Diğer Haberler

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi Galatasaray

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi
Jose Sosa, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gözünü korkuttu Trabzonspor

Jose Sosa, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gözünü korkuttu
Bir haftada 3 farklı menajer Cavani'yi önerdi Futbol

Bir haftada 3 farklı menajer Cavani'yi önerdi
Josef için Trabzonspor sürprizi Trabzonspor

Josef için Trabzonspor sürprizi
Bursa corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Bursa corona haritası - 4 Mayıs 2020
Kocaeli corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Kocaeli corona haritası - 4 Mayıs 2020
Trabzon corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Trabzon corona haritası - 4 Mayıs 2020
İstanbul Büyükçekmece corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

İstanbul Büyükçekmece corona haritası - 4 Mayıs 2020
İstanbul Avcılar corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

İstanbul Avcılar corona haritası - 4 Mayıs 2020
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok